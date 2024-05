Um motorista foi perseguido pela Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF) na manhã desta sexta-feira (31), na BR-277. De acordo com a PRF, foi dada a ordem de parada do veículo, porém o condutor acelerou e iniciou fuga. O momento ‘GTA’ no Paraná foi registrado pela câmera veicular do carro da PRF.

Conforme a corporação, a perseguição durou aproximadamente 7km e durante o trajeto o suspeito realizou diversas ultrapassagens pelo acostamento em alta velocidade e forçou diversos motoristas a mudarem de faixa para seguir em fuga.

O veículo em fuga só parou quando caiu em uma canaleta na margem da rodovia no km 595.0 da BR 277, no município de Cascavel. Logo depois, o condutor tentou fugir a pé, porém, foi contido pela equipe.