Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um bezerro foi furtado em uma propriedade rural em Salto do Lontra, no Oeste do Paraná. O caso inusitado aconteceu na tarde de quinta-feira (23).

No vídeo é possível ver o momento em que o veículo Chevrolet Monza com dois homens chega na estrada de terra. O condutor permanece no carro enquanto o outro suspeito sai e caminha em direção a propriedade, pegando um dos bezerros pela cabeça e arrastando em direção ao veículo e indo embora.

O crime de furto de gado, segundo o parágrafo 6º, do art. 155 do Código Penal, introduzido pela Lei 13.330/2016, pode levar a pena de 2 a 5 anos. A Polícia está investigando o crime.