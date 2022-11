Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um britânico chocou as redes após capturar um rato do tamanho de um bebê humano, em Blackburn, no Reino Unido. As informações são do UOL Notícias. Derek Blamire, de 82 anos, ficou espantado com a descoberta feita ontem. Ele costuma enfrentar a aparição de ratos em sua propriedade há muito tempo.

“Moro aqui há cerca de sete anos e já peguei mais de 50 ratos. Às vezes eu os enveneno ou os pego em uma armadilha. Se eles continuarem vindo, eu continuarei pegando eles. Eu não vou desistir”, prometeu Blamire

Contudo, ele não esperava encontrar um animal de 46cm de comprimento. Para comparação, um bebe humano tem em média 48cm de comprimento.

