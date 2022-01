Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 33 anos foi preso com crack no início da noite de sábado, 22, na cidade de Jacarezinho/PR.

Após receber informações que havia um homem praticando tráfico de drogas na Travessa dos Anjos, a equipe da Agência Local de Inteligência, junto com as equipes Rotam e Canil, realizou a abordagem do suspeito e apreendeu 12 porções de crack, uma faca, dois celulares, material para embalar a droga e RS 590,00.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.