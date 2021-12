Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar após receber um envelope com cédulas de dinheiro falso na agência dos Correios de Ibaiti, durante a manhã de terça-feira (30).

A prisão aconteceu após a Polícia Militar receber a informação da Polícia Federal de Londrina que um indivíduo teria uma correspondência para retirar nos Correios e que possivelmente seria de cédulas falsas.

Após monitorar as imediações dos Correios desde o dia anterior, na terça-feira os PMs constataram que o suspeito fez a retirada do envelope e logo na sequencia realizaram a abordagem, encontrado com ele 10 notas de R$ 100 falsificadas.

Durante a abordagem o indivíduo ainda apresentou duas CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) falsificadas. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Londrina, junto com dinheiro, CNHs e celular apreendidos na ação.