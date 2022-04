Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 60 anos foi preso na noite de segunda-feira (25), após tentar matar sua mulher, de 66 anos, e seu filho, de 41 anos, com uma faca. O caso aconteceu no bairro Bela Manhã, em Santo Antônio da Platina/PR.

A PM foi ao local na rua Ercílio Eleutério da Silva, e em contato com a as vítimas foi informada que o homem estava agressivo e que já teriam sofrido agressões do autor, que após o ocorrido ele havia se retirado da casa e voltado com uma faca tentando matá-las.

O filho entrou em briga corporal com o autor para defender a mãe e tentar retirar a faca dele, e acabou sendo ferido nas mãos. O Siate foi acionado e fez os primeiros socorros, em seguida as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro.