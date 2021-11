Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde de domingo (31), por volta das 15h30, em Cambará/PR, um homem de 32 anos foi preso com droga e uma arma de fogo, após denúncia à Polícia Militar.

No endereço suspeito, localizado na rua Tiradentes, o morador informou aos policiais que possuía entorpecente por ser usuário de drogas. Durante buscas no imóvel, os policiais encontraram uma porção de maconha. O morador também disse aos PMs, que no guarda-roupas havia um revólver calibre 32 com seis munições intactas e no coldre da arma outras duas munições deflagradas.

Após consulta no sistema, os policiais constataram que o revólver também está em nome de outra pessoa.