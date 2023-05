Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem, de 67 anos de idade, foi preso em flagrante na segunda-feira (29) por aliciamento contra uma criança, de 11. A prisão ocorreu em Terra Boa, no Noroeste do Paraná.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o homem estava fazendo gestos obscenos para a vítima. O crime está previsto no artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente.

“O fato foi filmado pelo avô da menor de idade, o qual apresentou o material na unidade da PCPR, quando a equipe policial empreendeu diligências para localizar a pessoa”, conta o delegado da João Lucas Vieira.

O homem é vizinho da vítima e teria cometido o ato outras vezes. Ele é investigado pela prática do crime contra esta e outra criança. Caso condenado, pode pegar uma pena de um a três anos de prisão