A Polícia Civil de Jacarezinho prendeu preventivamente um homem de 29 anos na tarde de sexta-feira (22) na Vila São Pedro. O crime envolvia extorsão contra uma idosa de 80 anos, a quem o criminoso obrigava a entregar-lhe dinheiro e realizar compras sob ameaça.

As intimidações foram tamanhas que a idosa foi obrigada a mudar de residência e se abrigar com uma sobrinha. Familiares da vítima procuraram a Delegacia para registrar a ocorrência e relatar os fatos.

Um inquérito policial foi instaurado e, após a coleta de depoimentos, a prisão preventiva do investigado foi solicitada e decretada pela Justiça. O homem, que já possuía passagens por furtos, segue preso na Cadeia Pública de Jacarezinho à disposição do Poder Judiciário e do Ministério Público.