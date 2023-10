Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde de sábado (7) por furto, em Jacarezinho/PR.

De acordo com a PM, a vítima estava em frente ao Jacarezinho Clube quando dois homens chegaram e começaram a conversar. No momento, um dos marginais aproveitou da distração da vítima e furtou seu celular, um cartão de crédito e aproximadamente R$1 mil em dinheiro.

A vítima acionou a polícia, que realizou patrulhamento nas imediações e avistou um homem com as mesmas características relatadas. O suspeito foi abordado e com ele encontrado o celular e o cartão de crédito que haviam sido furtados.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia juntamente com os objetos furtados para restituição ao proprietário.

A polícia segue investigando o caso para identificar o segundo envolvido no furto.