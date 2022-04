Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Figura caricata na pequena cidade de Marialva, na região metropolitana de Maringá, no norte do Paraná, o pedreiro Edson Aparecido de Carvalho, de 50 anos, enfim, conseguiu um “canto” para viver e deixou a sepultura que usou como casa, por 15 anos no interior do cemitério da cidade. Para você que não conhece a história do Edson, vamos relembrar como o pedreiro transformou uma sepultura, construída para enterrar uma família, em sua própria casa.