Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi alvejado na virilha por um segurança, após invadir o Fórum de Andirá, no norte pioneiro do Paraná, portando uma espada samurai. O fato ocorreu nesta terça-feira (23) e mobilizou equipes da Polícia Militar e socorristas do município.

De acordo com informações apuradas pelo repórter Carlos Henrique, da Gazeta 369, o suspeito invadiu o Tribunal do Júri trajado com um fardamento semelhante ao utilizado por militares do Exército e uma espada samurai nas mãos. O promotor de Justiça que participava da audiência alertou os policiais presentes no plenário, que imediatamente tentaram conter o invasor.

O homem tentou fugir em um veículo de cor prata, porém, foi atingido por um tiro disparado por um dos seguranças. As equipes da Polícia Militar chegaram rapidamente ao local e conseguiram imobilizar o suspeito. Ele recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao Hospital local.

Segundo uma testemunha, o suspeito parecia estar transtornado. Dentro do fórum, ele chegou a questionar se o local era uma igreja, enquanto manuseava a espada. A sessão foi suspensa devido ao ocorrido.

As autoridades policiais investigam o caso.