Um homem de 39 anos morreu na madrugada de sábado, 7, após ser esfaqueado na praça central de Guapirama/PR.

A PM recebeu uma ligação informando que um homem havia sido esfaqueado e estava caído no chão inconsciente na praça da cidade. Os policiais foram ao local, e populares relataram que um homem havia esfaqueado outro, sendo a vítima socorrida pela ambulância e encaminhada ao hospital municipal e o autor fugido.

O médico que estava de plantão, disse que a vítima já chegou sem vida no hospital, com ferimentos no tórax e no lado esquerdo do abdômen, aparentemente causados por arma branca.