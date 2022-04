Escutar esta notícia Escutar esta notícia

BANDEIRANTENSE MORRE ATROPELADO EM BANDEIRANTES NA AVENIDA JOÃO DA SILVA CRAVO

As 20h a PM atendeu um acidente de trânsito na Avenida João da Silva Cravo, sendo constatado no local que um Senhor de 72 anos de idade por nome Manoel J. L. , havia sido atropelado, sendo socorrido pela equipe SIATE e encaminhado para a Santa Casa de Bandeirantes em estado grave.

O condutor do veículo Saveiro de cor amarela, relatou a equipe PM que estava transitando pela referida avenida e só viu quando um homem veio do canteiro central e pulou na frente de seu carro. Disse a equipe que cinco minutos antes havia parado para comprar um cigarro e tomou uma dose de vodka. O condutor apresentava fala atrapalhada e olhos avermelhados.

Ao condutor do veículo foi oferecido o teste do etilômetro, vindo a recusar-se a realizar o teste. Foi dada voz de prisão ao condutor pelos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor e conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, sendo o autor e veículo encaminhado para a Delegacia, para apreciação da autoridade competente.

Momento antes de inciar Auto de Prisão em Flagrante, fomos informados pela Santa Casa que a vítima, o senhor Manoel de Jesus Lopes havia falecido.