Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem morreu atropelado na noite desta sexta-feira (17) ao tentar cruzar a BR-153 no perímetro urbano de Santo Antônio da Platina/PR, nas proximidades da retífica Sancar.

De acordo com os socorristas do Corpo de Bombeiros e da Econorte, a vítima estava com um grupo de amigos e tentou cruzar a rodovia quando foi atingida por uma caminhonete Toyota Hilux.

As equipes de resgate chegaram rapidamente ao local do acidente, mas a vítima (A.M.M. de 29 anos) já estava em óbito.

O corpo do pedestre foi recolhido ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho/PR.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil atenderam a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas.