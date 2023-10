Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Cidade: *Jacarezinho/PR*

Endereço: Rua Regente Feijó, Jardim Alves

Data: 11/10/2023

Horário: 09h37min

*Descrição do fato:*

Equipes da Polícia Militar deslocaram para realizar o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido pela justiça.

No local, as equipes se dividiram e fizeram uso de escudo balístico para a aproximação devido ao histórico de periculosidade do indivíduo alvo do mandado.

Os policiais militares então fizeram o adentramento tático, rompendo o cadeado do portão e iniciando a verbalização com o indivíduo, identificando-se como policiais e que estariam dando cumprimento ao mandado judicial.

O indivíduo não acatou as ordens emanadas pelos policiais, que notaram movimentação dentro da residência, que optaram por arrombar a porta.

No momento em que entraram, o indivíduo efetuou três disparos de arma de fogo em direção aos policiais que, diante a injusta agressão, realizaram disparos contra o indivíduo, em legítima defesa, neutralizando a ação do agressor.

De imediato, os policiais acionaram o SAMU para dar atendimento e, ao chegar no local, o médico responsável constatou o óbito do indivíduo.

Peritos Criminais estiveram no local onde puderam constatar os três disparos realizados em direção à porta onde estavam os policiais, fazendo a apreensão do referido armamento. O indivíduo em óbito foi encaminhado ao IML.