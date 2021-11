Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (5) após uma tentativa de assalto no bairro Aparecidinho 1, em Santo Antônio da Platina/PR.

O crime aconteceu na rua José Sanches Garcia. O assaltante, um homem negro, alto, magro, vestindo blusa preta com capuz, apontou um simulacro de arma de fogo para a vítima tentando fazer com que ela parasse o veículo. No entanto, a vítima fugiu e acionou a PM.

Uma equipe se deslocou ao local e encontrou o assaltante, que jogou o simulacro no quintal de uma casa. O criminoso e o simulacro foram encaminhados à sede da 4ªCompanhia de Polícia Militar e depois à Delegacia de Polícia Civil.