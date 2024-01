Na madrugada desta segunda-feira (01), a cidade de Cambará foi palco de uma trágica ocorrência, resultando na perda irreparável de Rafael D., agente penitenciário do Estado de São Paulo.

A equipe policial foi acionada via COPOM, informando sobre a entrada de um indivíduo ferido por arma de fogo no pronto-socorro local.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que Rafael D, havia sido atingido por dois tiros no tórax, vindo a óbito em decorrência dos ferimentos.

Segundo relatos obtidos durante a investigação, a vítima estava em bar um com um primo, quando houve uma discussão com um rapaz ja identificado pela PM por conta de uma fila no banheiro.

O desentendimento teria se intensificado quando, já dentro do bar, o autor jogou cerveja nos dois.

Após deixarem o estabelecimento, eles seguiram em direção à praça. Testemunhas afirmaram ter presenciado o momento em que o autor se aproximou por trás e efetuou dois disparos em Rafael D.

A ação violenta foi observada não apenas pela testemunha ocular, mas também pelo primo da vítima.

Diante das informações, a equipe policial iniciou diligências até a residência do autor, onde a mãe de do mesmo informou que ele havia pegado alguns objetos e saído rapidamente.

As buscas continuaram, mas até o momento não houve êxito na localização do autor.

Conforme relatos de populares, após ser baleado, Rafael caminhou alguns metros e, durante o percurso, deixou cair sua arma, que foi recolhida pelo autor antes de se evadir do local.

A Polícia Militar registrou o ocorrido como homicídio, e as investigações seguem para esclarecer todos os detalhes desse trágico episódio que chocou a comunidade de Cambará.