Um Honda Civic com quatro pessoas tombou no início da tarde desta quarta-feira (8) na PR-092, em Santo Antônio da Platina – Norte Pioneiro do Paraná.

A motorista estava com a filha e dois netos no carro. Ela contou que perdeu o controle da direção do veículo, que tombou à margem da rodovia após sair da pista próximo ao acesso à Fazenda Regina Helena.

As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, porém sem gravidade.