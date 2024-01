Uma idosa, de 64 anos, foi socorrida e precisou ser encaminhada para o hospital depois de se afogar ao tentar salvar o neto, uma criança de 10 anos, de um afogamento no balneário Saint Etienne, em Matinhos, no litoral do Paraná.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino não conseguiu sair de um buraco e acabou se afogando. Em seguida, a avó entrou na água para socorrê-lo, mas passou mau e também se afogou.

Os bombeiros retiraram os dois da água. O menino não teve complicações e a idosa foi levada até a UPA Praia Grande e posteriormente até o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá..