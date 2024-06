Um acidente de trânsito envolvendo um VW/Fox e uma Honda/XRE foi registrado na manhã de ontem (5), por volta das 11h, na PR-092, km 280, em Siqueira Campos/PR.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Fox, conduzido por um idoso de 77 anos, trafegava pela avenida Joaquim Antônio de Carvalho no sentido centro-bairro. Ao cruzar a rodovia estadual, o veículo colidiu com a motocicleta, que transitava na rodovia.

O condutor da motocicleta, de 51 anos, foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Siqueira Campos com ferimentos. O condutor do carro não se feriu e o teste de bafômetro realizado no local resultou em 0,00 mg/l.