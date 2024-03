Um idoso de 75 anos morreu após tombar uma carreta na PR-151, na tarde de domingo (17), em Santana do Itararé/PR.

Segundo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 15h20, quando o condutor da carreta, com placas de Uruguaiana/RS, trafegava no sentido do entroncamento da PR-422 a Santana do Itararé e perdeu o controle do veículo, que tombou à margem esquerda da via.

O corpo do motorista foi recolhido Instituto Médico-Legal (IML).