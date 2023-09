Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O idoso Antônio N, de 84 anos, morreu atropelado por um ônibus em Cambará, no norte do Paraná, nesta quarta-feira (20). O acidente aconteceu na Avenida Brasil, próximo ao cruzamento com a BR-369.

Nelchiotti atravessava a rua quando foi atingido pelo veículo, que passou por cima das pernas da vítima. Antônio ficou gravemente ferido, foi atendido pelo SAMU e encaminhado para o Pronto-Socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

O idoso era conhecido em Cambará como “Maria”. Moradores fizeram homenagens nas redes sociais.

Em nota, a empresa de ônibus lamentou o acidente, informou que nenhum passageiro se feriu e manifestou solidariedade aos familiares da vítima.