Um caminhão trator Volvo FH 540 6X4T com placas de Fátima – TO foi completamente destruído por um incêndio na manhã desta quarta-feira (8), na PR-092, em Siqueira Campos. O fogo também atingiu parcialmente um dos dois semirreboques acoplados no caminhão.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor, de 46 anos, percebeu as chamas no motor do veículo por volta das 6h30 da manhã, no km 276+800 da rodovia. Ele parou o caminhão e acionou a equipe da Defesa Civil de Siqueira Campos, que controlou o incêndio.

O condutor não ficou. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.