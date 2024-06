Um incêndio atingiu o semirreboque de uma carreta na BR-153, em Santo Antônio da Platina, na tarde desta terça-feira (4), por volta das 12h30. O fogo consumiu completamente o compartimento traseiro do veículo com placas. De Cambará-PR que transportava açúcar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início no km 41 da rodovia, abaixo do pontilhão, antes do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sentido Jacarezinho. O motorista da carreta, que não se feriu, conseguiu desacoplar o trator “cavalinho” do semirreboque antes que as chamas se alastrassem.

A causa do incêndio ainda está sendo investigada,mas pode ter ocorrido em consequência de superaquecimento no sistema de freio do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da PRF estiveram no local para controlar o fogo e realizar a perícia. O trânsito precisou ser desviado pelas vias marginais durante a operação de combate às chamas.