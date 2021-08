Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um indivíduo morreu ao trocar tiros com a RONE – Ronda Ostensivas de Natureza Especial, na noite deste sábado (14/08), por volta das 20 horas, no Jardim Panorama em Jacarezinho.

Segundo o relatório da PM, os militares da RONE na data anterior havia encontrado uma motocicleta com alerta de furto na residência do indivíduo suspeito. E receberam a denúncia de que tal indivíduo estava pelo bairro Jardim Panorama portando uma arma de fogo e ameaçando os moradores. Após a tentativa de abordagem da equipe Polícial, o meliante empreendeu fuga, vindo a confrontar com a equipe policial. Na troca de tiros o individuo veio a óbito e sua arma de fogo foi apreendida.