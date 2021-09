A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), por meio da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, abriu teste seletivo para cadastro reserva de estagiários para a Reitoria da Instituição. Ao todo, são 13 vagas e os interessados devem se inscrever até o dia 8 de setembro na Reitoria da Universidade.

Confira o edital completo AQUI.

Acesse a retificação do edital AQUI.

A inscrição deverá ser feita pessoalmente pelo candidato ou por procurador legalmente constituído, com os seguintes documentos: Fotocópia da identidade e do CPF; Declaração de que não é bolsista e nem possui vínculo empregatício; e Comprovante de cadastro na Central de Estágio do Estado do Paraná (acesse AQUI).

Seleção

O sistema de avaliação do teste seletivo será em duas etapas: prova objetiva, realizada presencialmente no dia 13 de setembro; e entrevista, que ocorrerá entre os dias 29 de setembro a 01 de outubro, presencialmente, respeitando as normas sanitárias da UENP, quanto à pandemia de Covid-19.

Inscrição

As inscrições vão até o dia 8 de setembro e devem ser realizadas no Setor de Protocolo da Reitoria da UENP, das 08h30 às 12h e das 14h às 16h – Av. Getúlio Vargas, 850, Jacarezinho-PR. O edital de homologação das inscrições será divulgado no dia 10 de setembro.