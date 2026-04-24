A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) está com inscrições abertas para o primeiro Vestibular do curso de Medicina, que será ofertado no Campus de Cornélio Procópio. O processo seletivo ocorre exclusivamente de forma on-line, e as inscrições devem ser concluídas até as 12h do dia 19 de maio.

Nesta edição inaugural, o Vestibular oferece 40 vagas. Deste total, 32 vagas serão preenchidas com base na pontuação obtida em uma das últimas cinco edições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizadas entre 2021 e 2025.

A distribuição das vagas pelo ENEM segue o sistema de reserva adotado pela Universidade, sendo 16 vagas para ampla concorrência, 7 para cota social, 7 para cota sociorracial e 2 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter concluído o Ensino Médio até o término do período de inscrições e ter realizado o ENEM em uma das edições previstas no edital.

Os interessados que desejarem solicitar isenção da taxa de inscrição devem fazer o pedido até as 12h do dia 27 de abril, observando os critérios e procedimentos definidos no edital do Vestibular.

O resultado final será divulgado a partir do dia 3 de julho. Em caso de empate, os critérios adotados para desempate serão, inicialmente, a nota da redação do ENEM e, em seguida, a idade do candidato.

Oito vagas pelo Aprova Paraná Universidades

Além das vagas preenchidas pelo ENEM, outras 8 vagas serão ofertadas por meio do Aprova Paraná Universidades, com edital próprio divulgado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED). O programa, realizado em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), reserva até 20% das vagas das universidades estaduais para estudantes que concluíram o Ensino Médio na rede pública e participaram da Prova Paraná Mais.

Mais informações sobre o Vestibular de Medicina da UENP podem ser obtidas pelo e-mail ou pelo Canal Virtual Conecta PROGRAD, via WhatsApp, no número (43) 99176-3724.