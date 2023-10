Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Aluna do curso de administração em uma faculdade de Marília, Gabrielle Bicalho Pereira, de 23 anos, trabalha há pouco mais de oito meses como estagiária na Usina Hidrelétrica Chavantes, no setor de administração de contratos. “Hoje meu maior objetivo é continuar trabalhando e me desenvolvendo nessa área, que descobri e estou gostando muito”, explica.

Gabrielle faz parte do Programa de Estágio da CTG Brasil, uma das líderes em geração de energia limpa no País, que lançou a 4ª edição do programa este mês. As inscrições encerram no próximo dia 5 de novembro.

Ao todo, são dez oportunidades para estudantes de graduação dos cursos de Administração, Biologia, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia, Física, Matemática e Psicologia, e cinco oportunidades para estudantes de cursos técnicos em Automação, Elétrica, Eletrônica e Eletrotécnica.

Para participar, é necessário ter previsão de conclusão do curso em dezembro de 2025 ou 2026 e idade a partir dos 18 anos. A previsão de início é para março de 2024 e há oportunidades para São Paulo (SP), Chavantes (SP), Ilha Solteira (SP) e Três Lagoas (MS).

Os interessados poderão se candidatar na página da CTG Brasil no LinkedIn, por meio deste link (para os cursos de graduação) e utilizando este para cursos técnicos.

“Atuamos em um setor essencial à economia, então procuramos talentos dispostos a desenvolver uma carreira de sucesso. Nosso time é multidisciplinar, desde administração até operação de usinas. Dentro do nosso programa de estágio, o aluno terá oportunidade de conhecer melhor o setor elétrico e a própria companhia, além de colocar em prática o conhecimento que vem adquirindo na universidade”, afirma Tatiana Garrido, diretora de Pessoas & Cultura, Comunicação e Saúde Ocupacional da CTG Brasil.