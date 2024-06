O Nota Paraná, programa de conscientização fiscal coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda, distribuiu 40 prêmios de R$ 5 mil a entidades sociais de 28 municípios no sorteio desta quinta-feira (6).

Foram premiadas instituições dos seguintes municípios: Alvorada do Sul, Araucária, Astorga, Barbosa Ferraz, Bocaiúva do Sul, Cafelândia, Campo Largo, Campo Mourão, Colombo, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Guaratuba, Ibiporã, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jandaia do Sul, Londrina, Maringá, Pato Branco, Paulo Frontin, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina, Toledo e Ubiratã.

Ao todo, 1.706 instituições que atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego concorreram aos prêmios neste mês. As organizações cadastradas recebem ao menos R$ 100 a cada edição do programa.

COMO DOAR – Para ajudar as instituições, o consumidor pode doar as notas fiscais das suas compras. Assim, tanto os créditos de ICMS como bilhetes para concorrer aos sorteios são direcionados para a entidade. Se quiser, o consumidor pode vincular o seu CPF ao CNPJ de uma instituição social específica para que a transferência dos créditos seja feita de forma automática.

Há três outras formas de efetivar a doação: por meio da aba “Minhas Doações” do site do Nota Paraná , na qual é necessário inserir CPF, senha e a chave de acesso da nota fiscal; pelo aplicativo do Nota Paraná, disponível para Android e iOS , em que é preciso escolher a opção “Doações”, buscar a entidade desejada e ler o QR Code da nota fiscal; e, por fim, a nota fiscal pode ser depositada em urnas disponibilizadas pelas entidades nos estabelecimentos comerciais do Estado.

COMO PARTICIPAR – Participar do Nota Paraná é simples: ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. A prática possibilita o acúmulo de créditos que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br , clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço, para criação da senha pessoal.

Confira a lista completa das organizações sorteadas:

Alvorada do Sul

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alvorada do Sul

Araucária

Reencontro Apoio a Adoção Consciente (sorteada duas vezes)

Astorga

Rede de Combate ao Câncer

Barbosa Ferraz

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barbosa Ferraz

Bocaiuva do Sul

Centro Terapêutico Hadash (sorteada duas vezes)

Cafelândia

Fundação Educacional Pe. Luis Luise

Campo Largo

Associação Amor Viral

Campo Mourão

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Colombo

Instituto Olhar Solidário

Cruzeiro do Oeste

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Curitiba

Associação Anussim Brasil

Centro de Transformação Social Vida Nova

Universidade Livre do Esporte do Paraná

Prov. Bras. da Congregação Irmãs Filhas Car. São Vicente Paulo

Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Estado do Paraná