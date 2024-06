O inverno começa nesta quinta-feira (20), mas os primeiros dias serão abafados no Paraná com as temperaturas batendo a casa dos 30ºC em alguns municípios.

Conforme a previsão do tempo do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a previsão desta terça-feira (18) é para que o estado siga mais abafado em áreas ao norte, setores onde as temperaturas ultrapassam os 30 °C.

A possibilidade de chuva persiste entre o oeste, sudoeste e centro-sul do Paraná, com maior variação da nebulosidade. Entre quarta-feira (19) e sexta-feira (21), os dias seguem com variação na nebulosidade e possibilidades de chuvas isoladas entre as regiões oeste, sudoeste e o centro-sul.

Nas demais regiões do Paraná, o começo do inverno continua com a influência da condição de bloqueio atmosférico. Deste modo, o tempo ficando mais abafado e sem chuvas.