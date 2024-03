Viajar por estradas duplicadas é como ter um tapete de asfalto estendido à sua frente, sem buracos para atrapalhar sua jornada. Imagine dirigir com tranquilidade, apreciando a paisagem ao redor, sabendo que em caso de qualquer imprevisto, serviços mecânicos e hospitalares estarão prontos para te auxiliar. Isso é a segurança e comodidade que a EPR Litoral Pioneiro trará para Jacarezinho e todo o Norte Pioneiro.

Dos mais de R$12 bilhões de reais que serão investidos nos 605 km concedidos para a EPR Litoral Pioneiro durante a concessão, mais de R$2,5 bilhões serão investidos nos primeiros sete anos no Norte Pioneiro, que trarão avanços significativos para a infraestrutura local e muitas melhorias para a população já nos primeiros três anos de atuação.

As obras programadas incluem a duplicação de 51 quilômetros da BR-153, do km 1 ao km 52, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, e a duplicação de 18 quilômetros na BR-369, do km 04 ao km 22, ligando Jacarezinho a Cambará. A capacidade das vias será ampliada, com significativa melhora no fluxo de tráfego.

A implementação de vias marginais na BR-153, nos trechos urbanos de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, é outra iniciativa que beneficia diretamente a comunidade local. E a construção de 23 dispositivos de interconexão (retornos) entre as BR-153 e BR-369 facilitará o fluxo entre as principais rodovias e as vias secundárias, melhorando a conexão entre as cidades.

A segurança dos pedestres recebe atenção especial com a instalação de 10 passarelas nas rodovias BR-153 e BR-369, reforçando os esforços da concessionária para a prevenção de acidentes. Tudo isso, representa além de viagens seguras, aquecimento da economia local com geração de empregos, movimentação hoteleira, aumento de fluxo em restaurantes e em todo o comércio local.

Motoristas que trafegam pelas rodovias da EPR Litoral Pioneiro e possuem tag para cobrança eletrônica também têm acesso, de forma automática, a um programa de descontos robusto, com o DUF: Desconto para Usuários Frequentes (para veículos leves), que podem, por exemplo, representar um desconto médio de 75% na tarifa de Jacarezinho. Outro importante benefício é o DBT: Desconto Básico de 5% na tarifa (para todos os veículos que possuem a tag); uma economia significativa para usuários regulares. Na mesma linha, motocicletas são isentas de qualquer cobrança.

Com foco no usuário e objetivo de melhorar continuamente a infraestrutura viária, a EPR Litoral Pioneiro está comprometida com o desenvolvimento da região do Norte Pioneiro.

Por último, uma dica importante: antes de viajar pelas rodovias da EPR Litoral Pioneiro, não se esqueça de salvar o 0800 277 0153 no seu celular. Ele pode ser útil em casos de emergências na rodovia e atendimento 24 horas por dia, garantindo suporte completo aos motoristas com serviços de socorro mecânico, atendimento pré-hospitalar e as chamadas UTI móveis com médicos disponíveis 24 horas por dia para atendimento no local das ocorrências, ajudando assim a salvar vidas!