A Geniuscon chega à sua 10ª edição consolidada como um dos maiores eventos de ciência, tecnologia e inovação do interior do Brasil. A feira, que acontece entre 8 e 10 de outubro, deve reunir mais de 8 mil visitantes e receber aproximadamente 150 caravanas vindas do Paraná e São Paulo, configurando-se como a maior edição. Uma realização do Sebrae, do Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro (SRI-NP) e da Prefeitura de Jacarezinho.

Criada em 2016, com apenas 200 visitantes, a Geniuscon cresceu de forma exponencial graças à união de esforços entre municípios, instituições e parceiros. Hoje, Jacarezinho é o município do Paraná que mais investe na feira, com apoio direto do prefeito Marcelo Palhares e do vice-prefeito Antonio Neto, grandes incentivadores do uso de novas tecnologias.

Entre os destaques desta edição estão os oito projetos aprovados pelo SRI-NP, incluindo pesquisas de queratina animal para próteses humanas e adubos, além de iniciativas em biometano para o agro. “Estamos amadurecendo nosso ecossistema e avançando em soluções que realmente fazem diferença, abrindo caminho para desenvolver patentes no nosso território”, destacou Leandro Lima, presidente do SRI-NP.

Outro marco registrado na abertura oficial, foi a assinatura do protocolo de intenções para implantação do Parque Científico e Tecnológico de Jacarezinho (Parquetec Norte Pioneiro), que contará com a participação dos municípios da região – mais um avanço para a região.

Para o prefeito Marcelo Palhares, a Geniuscon simboliza mais do que um evento de inovação, é a prova de que o trabalho coletivo gera resultados concretos. “Mostramos que, ao contrário das previsões de 2017, quando se dizia que a região perderia 27 mil habitantes, estamos crescendo, inovando e transformando realidades. Enterramos definitivamente o “ramal da fome” e inauguramos o “ramal do desenvolvimento””, afirmou.

Palhares também destacou os frutos da missão oficial à Índia, onde foi firmada parceria com a empresa Ray Nano, especializada em nanofertilizantes, que anunciou investimento de 5 milhões de dólares no Norte Pioneiro, ampliando emprego e renda na região.

O gerente regional do Sebrae, Rubens Negrão, e o consultor Odemir Capello, lembraram ainda a trajetória de prêmios e conquistas da feira, que já ultrapassa fronteiras. Para eles, a Geniuscon é hoje um dos mais importantes espaços de inovação do Brasil, projetando o Norte Pioneiro como verdadeiro território de oportunidades.