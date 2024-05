Aconteceu na manhã desta sexta-feira (03/05) o 4º Encontro de Educação Permanente do SUAS – Jacarezinho.

O encontro teve como tema a apresentação do Fluxo de Violência contra Crianças e Adolescentes em nosso município.

As palestrantes convidadas foram a diretora da proteção de média complexidade, Fabíola, e a diretora da Alta Complexidade, Melina.

O encontro trouxe esclarecimentos sobre os tipos de violências: física, psicológica, institucional e patrimonial. Explicaram as diferenças entre o relato espontâneo, a escuta especializada e o depoimento especial.

Através de uma dinâmica, explanaram a problematização e reflexão quanto às experiências, práticas, saberes e valores pré-existentes dos trabalhadores do SUAS.

Dentro desse contexto, buscaram induzir os trabalhadores a refletir e questionar permanentemente sobre quais seriam os melhores processos de trabalho e práticas profissionais na identificação de uma situação de violência.

Para concluir, apresentaram o fluxo do Relato Espontâneo em nosso município.

A Educação Permanente do SUAS é a articulação entre ensino e serviço, incorporando os processos do ensino e da aprendizagem ao cotidiano dos profissionais do SUAS, na busca da problematização, reflexão e transformação do ambiente e dos processos de trabalho, onde este define as demandas educacionais juntamente com o levantamento das necessidades da comunidade.

Por meio de ações de capacitação e profissionalização, a Educação Permanente oferece ferramentas e oportunidades para a instrumentalização, desenvolvimento de competências e capacidades específicas e preenchimento de lacunas deixadas pela educação formal, ou seja, desenvolvimento integral do trabalhador.

O Setor de Educação Permanente do SUAS foi implantado em Jacarezinho no ano de 2023.

Desde então, os encontros ocorrem uma vez ao mês e capacitam os servidores para o aprimoramento de sua atuação profissional.

O setor de Educação Permanente realiza Capacitação Introdutória, Capacitação de Atualização e Supervisão Técnica.