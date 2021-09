Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Jacarezinho, através da secretaria municipal de Assistência Social, passar a contar com o serviço de acolhimento com o programa Família Acolhedora.

Este serviço organiza o acolhimento de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos que necessitam temporariamente de um lar substituto que os acolha até que sua situação judicial se resolva.

A família acolhedora receberá uma bolsa auxílio para colaborar com as despesas durante o acolhimento. Quem quiser conhecer mais sobre o serviço pode procurar a secretaria municipal de Assistência Social. Maiores informações também podem ser obtidas pelo telefone 3911-3093