O município de Jacarezinho, através do departamento municipal de Trânsito, fará alterações nos trânsitos das seguintes vias durante as próximas semanas: Rua Antônio Lemos, Rua Benjamin Constant, Rua Marechal Floriano Peixoto e Rua do Rosário.

As medidas visam trazer mais segurança ao trânsito das vias, garantindo melhores condições de fluxo para motoristas e também pedestres.

Serão as seguintes alterações: A Rua Antônio Lemos terá alterado o sentido entre as ruas do Rosário e Marechal Floriano Peixoto. A Rua Benjamin Constant será sentido único entre as ruas Marechal Floriano e do Rosário. A Rua Marechal Floriano Peixoto será sentido único a Vila Rosa entre as ruas Benjamin Constant e Péricles Pereira. A Rua Do Rosário terá sentido único ao centro entre as Rua Henrique Setti e a Avenida Getúlio Vargas.

As mudanças serão previamente anunciadas pela prefeitura e devidamente sinalizadas, com orientações a motoristas e pedestres por parte do departamento municipal de Trânsito.