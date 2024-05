AME recebe nome em homenagem ao Dr. Emmanuel Gonçalves Vieira

Um dos maiores investimentos em saúde pública da história do Norte Pioneiro, o AME (Ambulatório Médio de Especialidades), terá seu prédio denominado como Dr. Emmanuel Gonçalves Vieira, em referência ao médico e ex-prefeito de Jacarezinho, falecido em 2021. A homenagem foi formalizada nesta semana.

A denominação da estrutura física do AME acontece segundo a Lei nº 4.461/2024, proposta pela câmara de vereadores e sancionada pela prefeitura de Jacarezinho através da publicação em Diário Oficial.

De acordo com a justificativa explicitada na lei em questão, a iniciativa “homenageia e torna perene na história de Jacarezinho um homem que, com seu trabalho, honestidade e honradez, contribuiu para o desenvolvimento do município”.

Depois de uma vida dedicada à saúde pública e a Jacarezinho, de forma geral, Dr. Emmanuel dará nome à uma das maiores estruturas físicas destinadas à saúde em toda a região, em um investimento que deve transformar a realidade de pacientes de 22 municípios do Norte Pioneiro.

HOMENAGEADO

Dr. Emmanuel atuou como médico em Jacarezinho por quase 60 anos, após chegar ao município em 1961. Graças a sua atuação na medicina, carisma e integração com a comunidade, logo se tornou figura querida entre os moradores.

Além de ter sido duas vezes eleito prefeito de Jacarezinho, Dr. Emmanuel também foi professor das antigas Fafija e Faefija (hoje UENP) e diretor da Santa Casa, entre uma série de participações de destaque perante a comunidade.

Por ser uma figura popular e querida, recebeu o título de Cidadão Honorário de Jacarezinho. Faleceu em novembro de 2021, de causas naturais. A notícia de sua morte causou enorme comoção e foi notícia em meios de comunicação da região e do Estado.

AME

A construção do AME representa um enorme salto de qualidade em serviços de saúde pública para Jacarezinho e todo o Norte Pioneiro. A nova estrutura abrigará os atendimentos do Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), podendo praticamente triplicar o número de atendimentos diários.

A obra tem um investimento próximo a R$ 24 milhões, com uma metragem de cerca de 3,5 metros quadrados, que abrigarão 37 consultórios e 10 salas de exame, em inúmeras especialidades médicas ofertadas gratuitamente à população.

O AME está localizado no Jardim Scylla Peixoto, próximo ao trevo de acesso com a PR-431 (sentido Cambará). No local, uma avenida de acesso também é construída.