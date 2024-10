Convite Especial: ARE YOU READY FOR CHANGE Ds Inter-Jovens

A cidade de Jacarezinho está prestes a receber um evento imperdível para os jovens! Com o tema “Are You Ready for Change Ds”, Inter-Jovens convida todos para uma série de encontros especiais.

Programação:

Sexta-feira, 25 de outubro, às 20h: Igreja IPI, localizada na Rua Dr. João Cândido Fortes, nº 533, no centro, em frente à Clínica Dr. Justiniano.

Sábado, 26 de outubro, às 18h: Quadrangular Church, na Alameda Padre Magno, nº 109.

Não perca essa oportunidade de transformação e crescimento! Venha participar e traga seus amigos. Esperamos por você!