Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A pavimentação asfáltica do Jardim Castro (Etapa 2) teve o edital de licitação publicado nesta segunda-feira, dia 2. Também foram publicados os editais para a pavimentação das ruas Dom João VI e Vitória Régia, no Jardim Alves, e da ciclovia da Avenida Brasil.

A licitação da segunda etapa do Jardim Alves já teve duas licitações desertas, e o valor máximo é de R$ 788.397,40 (setecentos e oitenta e oito mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos). Os recursos são provenientes de emenda do deputado federal Diego Garcia (Republicanos) e contrapartida do Município. O credenciamento das empresas interessadas poderá ser feito até as 8h30 do dia 19 de maio, e a abertura da sessão será às 9h00 do mesmo dia.

A primeira etapa do Jardim Castro também foi licitada pela atual gestão, porém uma série de fatores levaram a empresa – RMR Rezende Ltda. – a suspender os serviços, que deverão ser retomados ainda este mês e concluídos até o final de junho. Trata-se de uma previsão, e que depende da ocorrência de chuvas ou não para ser concretizada.

Jardim Alves

No Jardim Alves a licitação contempla as duas ruas que faltam para completar o bairro com pavimentação asfáltica. O valor máximo da licitação é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), e os recursos foram destinados ao Município por meio de emenda ao Programa Paraná Mais Cidades inserida pelo deputado estadual Mauro Moraes (PSD). A abertura da sessão será às 10h00, também no dia 19 de maio. Serão pavimentados o trecho da Rua Dom João VI e toda a Rua Vitória Régia.

Ciclovias

A Prefeitura de Jacarezinho publicou ainda o edital de licitação para as obras de implantação de ciclovias na Avenida Manoel Ribas, desde o cruzamento com a Getúlio Vargas, até o final da Avenida Brasil, conforme anexo I do edital.

Esta obra já havia sido licitada e iniciada, porém a empresa contratada, única a participar da licitação, não conseguiu concluí-la e abandonou o serviço. Como não houve segunda colocada naquela oportunidade, o contrato foi rescindido, com a aplicação das devidas sanções à empresa. O valor máximo dessa nova licitação será de R$ 716.985,39 (setecentos e dezesseis mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos), e são provenientes do Orçamento Municipal. A abertura da sessão também ocorrerá no dia 19 de maio, às 9h30.

O prefeito Marcelo Palhares(PSD) vem se empenhando na busca de recursos para obras e aquisições de veículos e equipamentos com grande sucesso, mas tem encontrado dificuldades em relação às licitações e contratos firmados. “Temos boas expectativas de que tudo se resolva para que a população possa usufruir dos benefícios que esses investimentos trarão, seja na qualidade de vida, seja na melhoria dos serviços prestados pela Prefeitura. Nosso trabalho tem apresentado resultados expressivos, estamos fazendo nossa parte de contamos com os apoios dos deputados e dos governos Estadual e Federal”, conclui.

Informações Complementares: Os interessados em retirar os referidos Editais poderão solicitá-los ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, via e-mail (licitacao@jacarezinho.pr.gov.br), telefone (43) 3911-3018, ou baixá-los no site da Prefeitura (www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao), sem nenhum custo por parte do solicitante.

Local das Licitações: Prefeitura Municipal de Jacarezinho – Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitações Rua Cel. Batista, 335 – Jacarezinho/PR.