O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, assinou nesta quarta-feira (13) a ordem de serviço para as obras de recuperação da ponte da Rua Evaristo Anghinoni (conhecida como “ponte de garapeira”), ligação entre a Vila Setti e o centro da cidade.

As obras terão o custo de R$ 179 mil e serão executadas pela Bumo Engenharia e Manutenção, vencedora da licitação para a recuperação da ponte, que sofreu graves avarias em uma enchente do Ribeirão Ourinho há alguns meses e desde então está interditada para o fluxo de veículos.

Com a ordem de serviço assinada, as obras de recuperação da ponte devem ter início dentro de alguns dias. A expectativa é que entre o fim deste ano e o começo de 2024 o trecho esteja totalmente liberado para o fluxo de veículos.

“Infelizmente tivemos inúmeros problemas simultâneos causados pelas chuvas, mas optamos por fazer obras que fossem soluções definitivas, ainda que levasse um pouco mais de tempo para sair do papel. Agora a expectativa é que em breve a ponte esteja totalmente recuperada e com uma estrutura realmente segura para o trânsito do local”, explica o prefeito Marcelo Palhares.

Legenda: Prefeito Marcelo Palhares com a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano, Suellen Rosseto, e o representante da empreiteira que realizará a obra