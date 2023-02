Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dia histórico para os moradores do Jardim Europa, em Jacarezinho. Isso porque foi assinada a ordem de serviço para as obras de pavimentação asfáltica no bairro, durante evento realizado pela prefeitura do município na tarde desta quinta-feira (16).

Na oportunidade o prefeito Marcelo Palhares, ao lado do deputado federal Pedro Lupion e do assessor da Casa Civil, Juarez Francisco Leal, o Daio, assinou a ordem de serviço para a obra, que terá investimento de R$ 11,4 milhões por parte do município.

“Assumimos um compromisso, e estamos honrando. Os moradores daqui esperam há mais de 40 anos essa obra, e hoje esse sonho se torna realidade. Faço questão de agradecer ao governador Ratinho Júnior, ao deputado Pedro Lupion, que mais uma vez está aqui, aos nossos deputados parceiros, nossa vice Patrícia, nossos vereadores e nossa equipe de governo”, comemora o prefeito Marcelo Palhares.

“Mais uma obra milionária que vai transformar a realidade de tantos moradores. Temos outras importantes obras em andamento, como o Jardim Panorama. Jacarezinho hoje vive uma realidade de progresso e podem ter certeza que vem muito mais pela frente”, projeta o prefeito.

A obra será realizada pela empresa R. Bek Engenharia, de Londrina, que venceu o processo licitatório ao preço de R$ 11.435.574,28. O projeto contempla a implantação de 38.917 m² de asfalto além de benfeitorias como meio fio e sinalização. A estimativa é que a pavimentação comece em poucos dias e seja entregue no decorrer de 2024.