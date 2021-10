Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A prefeitura de Jacarezinho volta a orientar os cidadãos que mantenham os cuidados com o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e outras doenças. Com as recentes chuvas é fundamental que os moradores redobrem a atenção com locais que possam armazenar água parada e servir de criadouros para o mosquito.