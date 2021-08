Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Decreto assinado pelo prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD), publicado quinta-feira (19), informa que as aulas presenciais voltarão de forma escalonada a partir do dia 8 a 10 de setembro na rede pública municipal. Nestas datas retornarão os alunos do 5.° ano, os das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

De acordo com o Decreto, o retorno presencial das aulas se dará conforme protocolo de biossegurança elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, que segue a Resolução n.º 735/2021-SESA (Secretaria de Estado da Saúde) e poderá ser reorganizado e revogado em caso de descumprimento desses protocolos. “O retorno das atividades escolares, com adoção de modelo de ensino remoto/presencial, poderá ser suspenso ou reorganizado a qualquer tempo, caso seja identificado descumprimento ou qualquer outra situação que enseje risco à saúde, tanto das crianças quanto dos profissionais da Educação”, adverte Palhares. O prefeito informa também que o Município adquiriu os equipamentos de proteção individual (EPI), álcool em gel, totens, luvas, máscaras, protetores faciais, “dispenser”, toucas, aventais, termômetros, hipoclorito de sódio, e dividirá os alunos para que sejam cumpridas as normas de distanciamento – um (1) metro.

A secretária municipal de Educação, Patrícia Martoni, informa que serão enviados aos pais um Termo de Responsabilidade – Retorno às aulas, pois os alunos não serão obrigados a voltar em modo presencial, podendo optar por continuar em modo remoto. Informa também que as escolas estão todas adequadas em conformidade com as exigências da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária para o retorno presencial. Aqueles que não estiverem seguros de que seus filhos devam comparecer às aulas, não serão obrigados a enviá-los às aulas presenciais. “Em uma semana, metade dos alunos serão recebidos na escola. A metade que não foi fará atividades remotas (em casa). Na semana seguinte, a metade que estava nas escolas ficará em casa, e os demais vão à escola”, explica a Secretária.

“Estamos em permanente revisão e reavaliação do quadro epidemiológico, e qualquer sinal de retorno ou de recidiva da Covid-19, ou surgimento de alguma nova variante do coronavírus, vamos alterar a programação”, garante o prefeito Marcelo Palhares.

A secretária municipal de Educação, Cultura e Esportes informa ainda que fará uma videoconferência (Live) informar à comunidade sobre os procedimentos que estão sendo adotados pela SMECE para o retorno das aulas presenciais.

Calendário 2021

Turmas do 5.° ano, Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Retorno de 8 a 10 de setembro;

Turmas do 4º ano – Retorno de 13 a 17 de setembro;

Turmas do 3º ano – Retorno de 20 a 24 de setembro;

Turmas do 2º ano – Retorno de 27 de setembro a 1º de outubro;

Turmas do 1º ano – Retorno de 27 de setembro a 1º de outubro; e

Turmas de Educação Infantil IV e V – Retorno de 4 a 8 de outubro.