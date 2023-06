Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Assistência Social promove hoje dia 01 de Junho de 2023, a reunião de apresentação do Serviço de Família Acolhedora (SFA) á toda a população Jacarezinhense, lideranças religiosas e sociedade civil.

Essa iniciativa visa acolher, de maneira provisória, crianças de 0 a 18 anos em situação de risco e que foram afastadas de suas famílias de origem por medida protetiva determinada judicialmente. O acolhimento é feito por famílias voluntárias e residentes em Jacarezinho PR.

O serviço busca famílias que desejam acolher provisoriamente crianças e adolescentes até que possam retornar às famílias de origem.

As pessoas interessadas terão hoje a oportunidade de conhecer melhor o serviço as 19h na Sala de Licitação da Prefeitura com a Presença da Especialista no serviço de Família Acolhedora Neusa Cerutti e a equipe técnica composta por psicóloga e assistente social Mônica Hazama e Nelson Dias, responsáveis por prestar apoio, capacitação e acompanhamento das famílias.

Como me inscrever?

Os interessados devem procurar a equipe técnica do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, localizado na Secretaria Municipal de Assistência Social, rua Getúlio Vargas nº 950 – centro

Ou pelo link https://forms.gle/GGgkJxX9KkyAF48p8

Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone: (43) 3911-3093