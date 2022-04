Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar prendeu um homem na noite de domingo, 3, por embriaguez ao volante, após seu veículo cair em um bueiro em Jacarezinho/PR.

A equipe policial estava em patrulhamento na avenida Tancredo Neves, quando se deparou com um veículo com uma roda presa dentro de um bueiro e o condutor acelerando bruscamente tentando sair. Os policiais iniciaram a abordagem e constataram que o condutor apresentava sinais de embriaguez (fala desconexa, andar cambaleante, odor etílico, voz pastosa).

De acordo com a PM, o condutor não possuía CNH e o carro estava com a documentação em dia. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à sede da 1ª Companhia de Polícia Militar para a confecção do boletim e o teste de etilômetro, resultando em 0,92 mg/L, em seguida para a delegacia de Polícia Civil.