As fortes chuvas que castigaram Jacarezinho na madrugada desta quinta-feira (23) deixaram estragos diversos e transtornos a moradores de diferentes áreas. Logo pela manhã o prefeito Marcelo Palhares e equipes das secretarias municipais foram a campo para avaliar os danos e buscar soluções.

Entre os locais mais afetados está a comunidade da Pedreira, onde moradores chegaram a ficar desabrigados. A prefeitura já atua para recuperar danos em imóveis onde for possível e proporcionar abrigo para aqueles que estão desalojados.

Outras duas preocupações da administração estão na alimentação dos moradores das áreas afetadas, que devem receber marmitas e posteriormente cestas básicas, e também nos trabalhos de limpeza.

“Estamos com todo uma rede de apoio para que os danos sejam minimizados. É uma situação muito triste, que ninguém gostaria de estar vivendo neste momento, mas vamos trabalhar duro, fazer o maior esforço possível para que as pessoas possam voltar à normalidade de suas vidas o quanto antes”, pontua o prefeito Marcelo Palhares.

Com 110mm de chuvas durante a madrugada, os estragos foram em diferentes regiões de Jacarezinho. Há registros de pontos de inundações, estragos em prédios públicos como escolas e postos de saúde e pontes avariadas na zona urbana e zona rural.

A prefeitura já disponibiliza um abrigo temporário para moradores que tenham ficado desabrigados. Pessoas que estiverem em situação de risco e ainda não tenham sido triados pelas equipes, devem procurar a secretaria municipal de Assistência Social.