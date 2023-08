Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Com apoio da prefeitura de Jacarezinho, a Santa Casa de Misericórdia deve construir um novo espaço físico para abrigar o Pronto Socorro, que substituirá a atual estrutura. A obra terá investimentos na casa dos R$ 7 milhões.

O projeto do novo Pronto Socorro está a cargo de uma empresa especializada em obras hospitalares e a estimativa é que fica pronto em cerca de dois meses. A obra, que terá recursos do governo do Paraná e da prefeitura de Jacarezinho, além de orçamento próprio, deve começar entre o fim de 2023 e o começo de 2024.

Com cerca de 1 mil m² de área construída, portanto quase o dobro do espaço atual, o projeto do Pronto Socorro trará uma estrutura adequada para atendimentos de urgência e emergência, além de acessibilidade e outras comodidades, atendendo as normas atuais e, principalmente, a demanda da população de Jacarezinho.

A construção de um novo espaço é uma antiga reivindicação da comunidade de Jacarezinho, uma vez que o espaço atual não oferece as condições ideais para as equipes médicas e pacientes, sendo alvos de seguidas reclamações por parte dos moradores.

O novo Pronto Socorro será construído ao lado do atual, em uma área que hoje é usada como horta pela Santa Casa. Depois de pronto, ele abrigará os atendimentos de urgência e emergência, enquanto o espaço atual se tornará um centro de diagnóstico e imagem após passar por readequações.

O prefeito Marcelo Palhares garante total apoio da prefeitura para a execução do projeto e cita a importância da obra para a população. “É sem dúvida uma obra muito aguardada por toda nossa comunidade, e com motivos. Temos dado total apoio, buscado apoio também junto ao governo do Estado e nossos deputados parceiros, para que esse projeto se concretize e mude a realidade do Pronto Socorro”, projeta.

“Desde o começo da nossa gestão temos aumentado anualmente os recursos para a Santa Casa, e agora com essa nova diretoria as coisas estão acontecendo, com uma administração transparente e séria. Faço questão de agradecer ao presidente da Santa Casa, dr. Karol Woityla, e todo grupo que está presente nessa mudança de gestão e principalmente de mentalidade”, completa o prefeito.

É sempre importante esclarecer que a gestão do Pronto Socorro da Santa Casa de Jacarezinho é da própria Santa Casa. Os atendimentos de urgência e emergência acontecem através de convênio entre entidade e prefeitura.

Para que a população do município seja atendida de forma gratuita e em tempo integral, hoje a prefeitura destina R$ 2,4 milhões por ano para a Santa Casa para custear o serviço – maior valor já repassado pelo município para a instituição em toda história.

Legenda: Reunião esta semana definindo detalhes da elaboração do projeto do novo PS