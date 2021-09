O município de Jacarezinho, em parceria com o IAT (Instituto Água e Terra) e a Usina Jacarezinho, realizou diferentes ações de plantios de mudas durante esta semana, quando foi celebrado o Dia da Árvore.

Ontem (terça-feira, 21) houve plantio de mudas na praça da Vila São Pedro, praça Rui Barbosa e também na área de preservação permanente às margens do rio Paranapanema. Além disso, houve reposição de uma árvore da Avenida Manoel Ribas que foi derrubada pelo vendaval de agosto do ano passado.

Amanhã (quinta-feira, 23) haverá o plantio de mais 300 mudas na área verde do bairro Pompeia, contando também com a participação do Tiro de Guerra.