São mais de R$ 50 milhões em obras em execução, de forma simultânea. Os 124 anos de emancipação política de Jacarezinho, comemorado nesta terça-feira (02), tem um contexto especial a ser celebrado por toda população.

São obras em diferentes bairros e de diferentes áreas, mas todas com o propósito de melhorar a qualidade de vida dos moradores, promovendo o desenvolvimento em todos os aspectos da gestão pública.

Neste cenário, o maior investimento individual acontece na construção do AME (Ambulatório Médico de Especialidades), que abrigará os atendimentos do Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), com previsão de conclusão para o fim deste ano.

A obra é dona de um investimento superior a R$ 24 milhões, sendo realizada próxima ao trevo da Vila São Pedro com a PR-431 (sentido Cambará).

Mas este não é o único importante investimento em saúde pública: uma nova unidade de saúde, no bairro Aeroporto, está em fase final de construção.

Soma-se a isso a reforma e ampliação de outras unidades de saúde do município. Esses investimentos, juntos, totalizam quase R$ 2 milhões.

Outros mais de R$ 20 milhões estão investidos na pavimentação do Jardim Europa, Jardim Panorama, acesso ao centro de eventos e segunda fase do Jardim Castro, em um grande avanço em infraestrutura urbana com milhares de moradores beneficiados com a chegada do asfalto.

Há ainda outras obras de pavimentação de ruas, ciclovias e diversas atividades de infraestrutura urbana e rural, já em execução ou prestes a serem iniciadas.

Segundo o prefeito Marcelo Palhares, a realização de um grande número de obras mostra a eficiência da gestão em sanar gargalos históricos do município.

“Temos obras que nem a população acreditava que sairiam do papel, como a pavimentação do Jardim Panorama. Nós assumimos um compromisso e estamos executando”, comemora.

“Tenho certeza que é um aniversário onde temos muito a comemorar. São obras aguardadas há décadas que estão transformando a realidade de milhares de moradores. É a construção de uma nova fase na nossa história como município, de realizações e progresso”, completa o prefeito.

CONCLUÍDAS EM 2024

É importante contextualizar que outras obras já foram concluídas em 2024, e na somatória apenasd esses investimentos, os valores batem a marca dos R$ 6 milhões.

Destaques para conclusão do sistema de esgoto de Marques dos Reis, com investimento de R$ 1,9 milhão, pavimentação da Vila Leão e Avenida da Cidadania, com mais de R$ 1,3 milhão investidos, reforma do Cine Iguaçu, com o custo de R$ 589 mil, e implantação do Meu Campinho na Vila Alves, onde foram aplicados R$ 462 mil para viabilizar a obra.

CONCLUÍDAS ANTERIORMENTE

Tudo isso se soma às obras concluídas até 2023, como primeira fase da pavimentação do Jardim Castro, pavimentação do Chácara Maravilha e Jardim Afonso, conclusão da pavimentação do Nossa Senhora das Graças e Vila Scyllas, reforma do Estádio Pedro Vilela, reformas, ampliações e melhorias em escolas municipais, readequação do aterro sanitário, implantação do sistema de capitação e distribuição de água no Assentamento Companheiro Keno, recuperação de estradas e pontes da zona rural, reforma da Praça São Benedito, entra inúmeras outras.