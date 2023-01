Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quanto a Ação Policial Militar desencadeada na noite de 31 de dezembro 2022, no Bairro Aeroporto.

Cabe ressaltar que existiam solicitações para a Polícia Militar, de moradores reclamando da perturbação da tranquilidade e sossego alheio, momento em que, equipes foram para o local para o reestabelecimento da ordem, sendo recepcionadas por pedras, garrafas e outros objetos lançados contra os Policiais Militares, havendo a necessidade de reação das equipes, consequência das agressões e ataques sofridos.

Vale dizer ainda, que se compreende o momento festivo da data, contudo, o que se viu foi a instauração de uma situação de caos no Rua Fernando Botarelli, conforme se vê nas dezenas de vídeos divulgados nas mídias sociais.

A Polícia Militar do Paraná, no cumprimento de sua missão constitucional, não pode compactuar ou se omitir a tais atos, que sabe-se ser praticado por algumas dezenas de pessoas.

Agindo de forma técnica, seguindo Procedimentos Operacionais Padrão e todos os protocolos de atuação, a Polícia Militar fez o uso progressivo de força para conter e dissuadir aqueles que transgrediam as leis.

A análise dos fatos ocorridos está sendo realizada e as situações em que porventura, tenham ocorrido abusos ou atos isolados, serão devidamente investigadas e apuradas, bem como, a identificação de pessoas que agiam em inconformidade com a legislação vigente.